Пекин, , 10:43 — REGNUM Посольство Индонезии в Пекине поможет найти авиакомпанию для перевозки индонезийских студентов обратно в университетские городки в Китае, сообщает Antara.

«Если китайское правительство дало разрешение на въезд иностранным студентам, а процесс полета будет довольно сложным, то мы поможем нашим студентам вместе вернуться в Китай», — говорится в заявлении посольства Индонезии в Пекине.

Издание отмечает, что иностранные граждане, возвращающиеся в Китай, должны пройти 14-дневный независимый карантин. Выборочные проверки проводятся по прибытии в аэропорты Китая. Вторая выборочная проверка проводится в середине периода карантина, а третья — в конце периода карантина.

«В настоящее время мы со связанными сторонами в Китае ищем лучшее решение для иностранных студентов. Поэтому мы надеемся, что наши студенты будут терпеливо ждать информации от посольства Индонезии», — отметили в представительстве Индонезии в Китае.

До сих пор около 1300 индонезийских студентов остаются в Китае.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди обратилась к властям Малайзии с просьбой провести прозрачное расследование дела о стрельбе в гражданина Индонезии в малайзийском штате Джохор.

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