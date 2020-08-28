Вашингтон, , 10:56 — REGNUM Со сделкой с недвижимостью сравнил открытие нового американского посольства в Иерусалиме, которое обошлось во много раз дешевле, чем это предполагалось, президент США Дональд Трамп. Такое заявление он сделал 27 августа вечером в ходе своего выступления на Южной лужайке Белого дома в рамках Национального съезда Республиканской партии.

«В отличие от многих президентов до меня, я сдержал свое обещание, признал настоящую столицу Израиля и перенес наше посольство в Иерусалим. Но пока мы только говорили о нем как о будущем объекте, мы его уже построили. Вместо того чтобы тратить $1 млрд на новое здание, как планировалось, мы выбрали уже существующее здание в лучшем месте. Сделка с недвижимостью, верно?» — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что при этом открытие нового американского посольства в Иерусалиме обошлось США всего в $500 тыс.

Кроме того, Трамп напомнил, что Соединенные Штаты «признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами» и что в этом месяце Израиль и ОАЭ заключили первое за 25 лет мирное соглашение.

«Когда я занял пост президента, на Ближнем Востоке был сплошной хаос: неистовствовало ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), усиливал свои позиции Иран, а войне в Афганистане не было видно конца. Я вышел из ужасной односторонней ядерной сделки с Ираном», — также отметил американский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что нынешняя республиканская администрация защитит США от любой опасности в случае переизбрания его президентом на выборах в ноябре.