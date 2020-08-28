Найроби, , 10:46 — REGNUM Президент Кении Ухуру Кеньятта высказался за срочное внесение поправок к конституции страны. Об этом сообщает кенийский телеканал Citizen TV со ссылкой на речь президента накануне десятой годовщины конституции.

Президент заявил, что конституция 2010 года «хорошо послужила стране», но нуждается в изменении, чтобы привести ее в соответствие с новыми реалиями.

Ухуру Кеньятта был первым президентом, избранным в соответствии конституцией 2010 года.

«Мы должны рассматривать конституцию как живой документ, который должен постоянно приспосабливаться к нашим новым реалиям», — заявил президент.

«Сейчас, десять лет спустя, настал лучший момент, чтобы улучшить его. И как я говорил… мы не должны поддаваться параличу конституционной косности», — добавил он, давая понять, что он намерен внести поправки в документ до следующих всеобщих выборов.

Его заявление прозвучало всего через день после того, как представитель партии «Оранжевое демократическое движение» (ODM) Раила Одинга в интервью корреспонденту гражданского телевидения не исключил возможность проведения конституционного референдума до 2022 года.

Со своей стороны, президент Кеньятта подчеркнул, что конституция 2010 года, хотя и является прогрессивной во многих отношениях, в первую очередь представляет собой документ о прекращении огня после напряженного периода в стране.

«Вместо документа о прекращении огня, который навязывает игру с нулевой суммой, в которой победитель забирает все, момент призывает нас создать конституционный порядок, который будет соблюдаться долгое время», — сказал президент.