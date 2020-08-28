Киев, 28 августа 2020, 10:29 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко не отдаст власть в стране, поддавшись на уговоры и давление протестующих. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе, бывший президент Украины Леонид Кравчук.
По его словам, за 26 лет президентства Лукашенко «пропитался» властью до кончиков волос.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что Киев прервал отношения с Минском, а президент Украины Владимир Зеленский не общался с Лукашенко после выборов в Белоруссии.
Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский не общался с Лукашенко и пока не планирует — МИД Украины