Киев, , 10:29 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко не отдаст власть в стране, поддавшись на уговоры и давление протестующих. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе, бывший президент Украины Леонид Кравчук.

«Я неплохо знаю Лукашенко — по крайней мере с 1991 года. Хочу вас разочаровать: Лукашенко власти при цветах на улицах и просьбах не отдаст. Он уже об этом заявил», — рассказал Кравчук.

По его словам, за 26 лет президентства Лукашенко «пропитался» властью до кончиков волос.

«Он другой жизни не знает. И власть он просто так не отдаст — будьте к этому готовы», — добавил бывший президент Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что Киев прервал отношения с Минском, а президент Украины Владимир Зеленский не общался с Лукашенко после выборов в Белоруссии.

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