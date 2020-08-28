Джакарта, 28 августа 2020, 10:21 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди обратилась к властям Малайзии с просьбой провести прозрачное расследование дела о стрельбе в гражданина Индонезии в малайзийском штате Джохор, сообщает Kompas.
«Мы потребовали, чтобы расследование инцидента со стрельбой было прозрачным», — заявила глава МИД Индонезии.
«Генеральное консульство Индонезии в Джохоре будет продолжать запрашивать дальнейшие разъяснения и результаты расследования инцидента», — отметила Ретно Марсуди.
Известно, что гражданина Индонезии застрелили за якобы агрессивные действия.
Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Австралии Марис Пэйн и глава МИД Индонезии обсудили сотрудничество в области здравоохранения.
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