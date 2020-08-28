Цхинвал, , 10:39 — REGNUM Карантинные меры на границе с Россией позволили не допустить распространения коронавируса в Южной Осетии и снять ограничения внутри республики. Об этом, как передает агентство «Рес», сообщил президент государства Анатолий Бибилов на встрече с жителями Цхинвала.

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Южная Осетия закрыла границу с Россией в начале апреля. В страну могут въезжать только граждане республики (по согласованному графику), а также российские дипломаты и силовики, прибывающие в командировку. Они должны пройти двухнедельный карантин. Последний раз этот режим был продлён до 31 августа.

«Полгода, пока во всем мире борются с COVID-19, народ Южной Осетии спокойно передвигается без средств индивидуальной защиты, не опасаясь за свое здоровье и здоровье близких, у нас открыты детские сады, общественные заведения», — сказал Бибилов.

Он отметил, что знает о трудностях, которые возникают из-за ограничений на границе, призвал оценить последствия ее открытия.

По данным журналистов, присутствующие на встрече жители стали жаловаться на нехватку товаров и лекарств в продаже, а также на рост цен. Бибилов объяснил, что эти проблемы возникают из-за правил Евразийского таможенного кодекса, и ведется работа, чтобы преодолеть эти трудности.

Стоит отметить, в Южной Осетии коронавирус последний раз выявляли 17 июля. Всего в стране выявили 89 случаев заражения SARS-CoV-2. Смертей среди пациентов с COVID-19 нет.

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