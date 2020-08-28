Хараре, , 10:31 — REGNUM Посол Великобритании в Зимбабве выразила серьезную обеспокоенность в связи сситуацией с правами человека в стране после недавних арестов активистов и оппозиционных политиков. Об этом передаёт BBC Africa.

В интервью корреспонденту ВВС Мелани Робинсон упомянула дело журналиста Хоупуэлла Чин'Оно, который уже пять недель находится в тюрьме, поскольку ему неоднократно отказывали в освобождении под залог. Его арестовали за поддержку антиправительственных выступлений, отмечают репортёры.

Напомним, что ранее президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва обвинил страны Запада в подрыве его правительства и содействии экономическому кризису в Зимбабве путем введения санкций.

Робинсон отметила, что в настоящее время ни один зимбабвиец не находится под британскими санкциями. Она подчеркнула, что кризис был вызван экономическим бесхозяйственностью и коррупцией.