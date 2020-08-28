Москва, , 10:16 — REGNUM МИД России вызвал посла Норвегии в Москве Руне Реселанд в связи с высылкой российского дипломата из Осло. Об этом 28 августа сообщает РИА Новости.

Автомобиль главы норвежской дипмиссии подъехал к зданию МИД РФ в Москве.

Напомним, 19 августа телекомпания NRK сообщила со ссылкой на МИД Норвегии, что после задержания норвежского гражданина, подозреваемого в передаче государственной тайны другой стране, из королевства будет выслан встречавшийся с ним российский дипломат, имя которого не называется.

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