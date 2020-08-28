28 августа 2020 | Время чтения 4 мин

США и их союзники пока не способны дать симметричный ответ на обширную российскую гиперзвуковую программу. На данный момент коллективный Запад готов выставить против уже стоящих на вооружении российских гиперзвуковых ракетных систем «Кинжал» (с декабря 2017 года) и «Авангард» (с декабря 2019 года) только массогабаритный макет гиперзвуковой ракеты воздушного базирования AGM-183 ARRW.

Владимир Васильев, , 11:22 — REGNUM Центр стратегических и международных исследований (SCIS), базирующийся в Вашингтоне, 26 августа 2020 года провёл видеоконференцию на тему «Центральное место Германии в безопасности и обороне Европы». В рамках данного мероприятия состоялась беседа со статс-секретарём минобороны Германии по вопросам вооружений, информационной техники и планирования Бенедиктом Циммером и генералом в отставке Беном Ходжесом, бывшим командующим Сухопутными войсками США в Европе.

Оружие США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В ходе видеоконференции были обсуждены приоритеты внешней политики Германии и планы модернизации её обороны, а также повестка дня её председательства в ЕС до декабря 2020 года. Кроме того, было рассмотрено развёртывание немецких войск вдоль восточного фланга НАТО, будущее сотрудничества НАТО и ЕС, возможности ЕС в области безопасности и обороны, а также последствия для немецких и натовских сил в Афганистане в связи с планами США по сокращению своего воинского контингента в этой стране до 4500 человек к концу 2020 года.

Бенедикт Циммер отметил, что боевой потенциал Вооружённых сил Российской Федерации значительно вырос. Он призвал НАТО дать ответ впечатляющим военным достижениям России. В частности, Бенедикт Циммер сказал, что «нам нужно противодействовать этому», и необходимо «искать разумный ответ».

Ранее, 31 июля 2020 года, Центр стратегических и международных исследований опубликовал запись беседы с начальником штаба Сухопутных войск США генералом Джеймсом Макконвиллом. Мероприятие носило название «Индо-Тихоокеанский регион и Сухопутные войска США: беседа с начальником штаба».

Начальник штаба Сухопутных войск США генерал Джеймс Макконвилл Spc. Ryan Green

Генерал Макконвилл на вопрос о том, поддерживает ли он размещение в Индо-Тихоокеанском регионе ракет средней дальности наземного базирования, ответил следующее: «Мы продвигаемся к созданию средств доставки большой дальности, например гиперзвуковых ракет, и мы разрабатываем средства средней дальности». По словам начальника штаба Сухопутных войск США, руководству страны предлагаются «варианты действий на случай, если потребуются средства для того, чтобы лишить противника доступа в определённые районы».

Кстати, в отношении принятия адекватных зеркальных мер со стороны России в ответ на развёртывание американских ракет средней и меньшей дальности в Азии Соединённые Штаты были предупреждены ещё в октябре 2019 года. Тогда на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» об этом прямо сказал президент России Владимир Путин.

С учётом заявлений Бенедикта Циммера и Джеймса Макконвилла рассмотрим, чем же на самом деле могут ответить США и их союзники по НАТО на значительно возросший потенциал Вооружённых сил РФ, например в сфере гиперзвукового оружия.

Если говорить о Сухопутных войсках США, то их программа Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW) должна быть завершена только в четвёртом квартале 2024 финансового года. Речь идёт о ракетной системе на колёсной пусковой установке (ПУ) наземного базирования с предполагаемой дальностью стрельбы 2250 километров. Каждая ПУ несёт транспортно-пусковой контейнер на две твёрдотопливные баллистические ракеты с гиперзвуковой управляемой маневренной боевой частью C-HGB.

Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW) U.S. Army

Программу создания гиперзвукового оружия Военно-морскими силами США Conventional Prompt Strike (CPS) в среднесрочной перспективе нет смысла даже принимать во внимание, т.к. она должна достигнуть степени начальной операционной готовности только в 2028 финансовом году.

Единственным более-менее реальным и быстрым в исполнении гиперзвуковым проектом Пентагона является проект Военно-воздушных сил США. Речь идёт о создании системы, похожей на российский комплекс воздушного базирования «Кинжал» с ракетой Х-47М2 — гиперзвуковой ракеты воздушного базирования AGM-183 Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW).

ARRW — это аэробаллистическая ракета с собственным двигателем. Ожидается, что она будет способна достигать скорости до 20 Махов. Дальность полёта ракеты составляет около 925 километров. Создание AGM-183 идёт изначально в ядерном варианте оснащения.

Самое свежее знаковое событие в разработке ARRW произошло 8 августа 2020 года. По информации компании Lockheed Martin, было проведено очередное аэродинамическое испытание массогабаритного макета AGM-183, подвешенного на внешней подвеске стратегического бомбардировщика B-52Н Stratofortress. Бомбардировщик совершил полёт с авиабазы Эдвардс в штате Калифорния. Это уже третье по счёту аэродинамическое испытание, и оно является финальным.

В ходе полёта использовалось специальное оборудование для сбора тепловых, механических и цифровых данных с летательного аппарата. Компания Lockheed Martin сообщает, что в течение следующих двух лет будут проведены дополнительные наземные и лётные испытания. В соответствии с контрактом с минобороны США, ракета ARRW должна быть подготовлена для серийного производства к 31 декабря 2022 года.

Таким образом, США и их союзники пока не способны дать симметричный ответ на обширную российскую гиперзвуковую программу. На данный момент коллективный Запад готов выставить против уже стоящих на вооружении российских гиперзвуковых ракетных систем «Кинжал» (с декабря 2017 года) и «Авангард» (с декабря 2019 года) только массогабаритный макет гиперзвуковой ракеты воздушного базирования AGM-183 ARRW.

Прототип AGM-183A ARRW на борту B-52 ВВС США. Июнь 2019 U.S. Air Force

Очевидный факт сильного отставания США и их союзников от России в сфере гиперзвуковых вооружений вынуждает того же статс-секретаря минобороны Германии по вопросам вооружений, информационной техники и планирования Бенедикта Циммера предлагать для противодействия России несимметричные методы.

В частности, он сказал, что НАТО следует рассмотреть возможность проведения операций в киберсфере, чтобы предотвратить запуск российских ракет. Однако есть большие сомнения, что данный несимметричный метод окажется мало-мальски эффективным и как-то повлияет на старт российских ракет и их гиперзвуковой удар по объектам на территории стран НАТО, если в том возникнет необходимость.