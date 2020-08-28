Онгудайский район, Алтай, , 10:06 — REGNUM В Онгудайском районе Республики Алтай депутаты райсовета отменили своё же решение об отставке главы муниципального образования Андрея Мунатова. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Скандал разразился в конце апреля, когда большинством голосов депутаты обвинили главу в неисполнении своих обязанностей в течение длительного времени и проголосовали за его отставку. Руководитель региона Олег Хорохордин заявил тогда, что райсовет выбрал не самое подходящее время для своего решения, указав на случаи заражения коронавирусом в районе.

Тем временем Андрей Мунатов обратился в суд с требованием признать решение незаконным. По его словам, уведомление о рассмотрении вопроса было подано главе менее чем за час до самого заседания, что не дало ему возможности подготовиться. 7 мая суд встал на его сторону.

«27 августа кассационный суд общей юрисдикции в Кемерово рассмотрел жалобу на постановление Онгудайского районного суда от 7 мая о необходимости отмены решения об отставке. По итогам рассмотрение решение суда оставлено в силе, а апелляционная жалоба — без удовлетворения», — отметили в правительстве.

В результате 28 августа совет депутатов проголосовал за отмену решения об отставке.

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