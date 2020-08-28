Рига, , 10:14 — REGNUM Серьёзные проблемы с Рижским портом требуют контактов и переговоров, которые придётся вести «на ненавистном русском языке». Об этом глава фракции партии «Согласие» в сейме Латвии Янис Урбанович написал на своей странице в Facebook.

Парламентарий отметил, что за первые полгода объём переваленных грузов в портах Латвии упал на 30,1%, в Рижском порту — на 26,7%. На 47,2% сократился объём железнодорожных перевозок, однако премьер-министра Кришьяниса Кариньша это не очень беспокоит.

Для появления в портах грузов и рабочих мест нужно выстраивать отношения с соседями. Правящей коалиции, полагает Урбанович, нужно добиваться направления грузов в Ригу, а не в Клайпеду, Таллин или Санкт-Петербург.

«Чтобы это происходило, необходимы наработанные контакты, переговоры (да, в том числе на ненавистном русском языке!) и много работать», — написал Урбанович.

Если рухнет порт, то пострадает и город, заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, русский язык не имеет в Латвии статуса государственного, а считается иностранным языком. Однако для примерно 40% населения именно русский язык — родной.

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