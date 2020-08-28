Вашингтон, , 09:58 — REGNUM Исход выборов президента США, которые состоятся в ноябре, покажет, будет ли спасена американская мечта или же страна будет отдана в руки «социалистов», об этом заявил действующий президент страны Дональд Трамп 27 августа во время Национального съезда Республиканской партии.

Указывая на то, что нынешнее голосование будет самым важным в истории страны, Трамп подчеркнул, что еще никогда у избирателей США не было столь четкого выбора.

«Никогда прежде избиратели не стояли перед более четким выбором между двумя партиями, двумя мировоззрениями, двумя философиями и двумя повестками дня», — указал он.

«На этих выборах решится, спасем ли мы американскую мечту или же позволим социалистической повестке дня подорвать нашу заветную судьбу», — заявил Трамп.

По его словам, от того, какой путь будет выбран в ноябре, будет зависеть, создадут ли США «миллионы высокооплачиваемых рабочих мест» или же на этих рабочих местах будет поставлен крест, поскольку промышленные мощности будут направлены за рубеж.

«От вашего выбора будет зависеть, будут ли защищены законопослушные граждане США или же свободу действий получат жестокие анархисты, агитаторы и преступники, которые угрожают нашим согражданам», — добавил он, подчеркнув, что от результата голосования будет также зависеть сохранение американского образа жизни.

Трамп напомнил, что его основной противник Джо Байден во время съезда демократов неоднократно выступал с нападками на США, называя их местом расизма и несправедливости. В связи с этим Трамп задал вопрос собравшимся, каким образом демократы могут вести страну, если они столь много сил тратят на то, чтобы подорвать страну, чем вызвал волну стоячих оваций.