Вашингтон, 28 августа 2020, 09:58 — REGNUM Исход выборов президента США, которые состоятся в ноябре, покажет, будет ли спасена американская мечта или же страна будет отдана в руки «социалистов», об этом заявил действующий президент страны Дональд Трамп 27 августа во время Национального съезда Республиканской партии.
Указывая на то, что нынешнее голосование будет самым важным в истории страны, Трамп подчеркнул, что еще никогда у избирателей США не было столь четкого выбора.
По его словам, от того, какой путь будет выбран в ноябре, будет зависеть, создадут ли США «миллионы высокооплачиваемых рабочих мест» или же на этих рабочих местах будет поставлен крест, поскольку промышленные мощности будут направлены за рубеж.
Трамп напомнил, что его основной противник Джо Байден во время съезда демократов неоднократно выступал с нападками на США, называя их местом расизма и несправедливости. В связи с этим Трамп задал вопрос собравшимся, каким образом демократы могут вести страну, если они столь много сил тратят на то, чтобы подорвать страну, чем вызвал волну стоячих оваций.