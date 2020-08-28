Москва, , 09:59 — REGNUM В вопросе о возможности обмена гражданина США Пола Уилана, который осужден в России на длительный срок за шпионаж, на находящихся в заключении в Соединённых Штатах граждан РФ есть позитивные сдвиги. Такое мнение 28 августа высказал адвокат Уилана Владимир Жеребенков, его слова приводит газета «Известия».

Как считает адвокат американца, в данной ситуации есть подвижки в положительную сторону, однако об обсуждениях данного вопроса на уровне дипломатов юрист не осведомлен.

«Позитивные сигналы в этом плане есть, конечно. Вопросы давно решаются, переговоры велись, и я думаю, что всё будет нормально. Сейчас решается вопрос процедуры: каким образом будет происходить обмен и на кого именно будут менять», — сказал Жеребенков.

Также он уточнил, что с российской стороны хотели вернуть на родину двух граждан РФ — Константина Ярошенко и Виктора Бута.

«До сих пор неизвестно, согласились ли американцы. Что касается времени самой процедуры, то тут зависит от того, как отработают дипломаты. Спокойно можно успеть в течение месяца», — отметил адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сообщения о том, что якобы ведутся переговоры об обмене задержанных в России граждан США на находящихся в американских тюрьмах граждан РФ, в частности Уилана, не соответствуют действительности.