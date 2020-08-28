Вашингтон, , 09:42 — REGNUM Нынешние выборы президента США будут самым важным в истории голосованием, заявил действующий президент страны Дональд Трамп 27 августа во время Национального съезда Республиканской партии.

«Поколения прошлого объединяла непоколебимая вера в американскую судьбу и американский народ. Они знали, что наша страна благословлена Богом, что у нее есть особая миссия», — подчеркнул американский лидер, выступая перед Белым домом.

По его словам, именно благодаря этой вере и были созданы США, было отменено рабство, приняты гражданские права, а также одержана победа над «фашизмом, тиранией и коммунизмом».

"Этот могучий американский дух смог преодолеть каждый вызов и вознес нас на самую вершину человеческих достижений», — указал Трамп, отметив, что, несмотря на все достижения США, страна на данный момент находится «в опасности».

«Это самые важные выборы в истории нашей страны», — заявил президент-республиканец, чем вызвал продолжительные стоячие овации.

Напомним, президент Трамп неоднократно обращал внимание на то, что, в случае победы его основного конкурента на выборах Джо Байдена, страной сможет завладеть Китай. Это, по мнению Трампа, приведет к обрушению фондовых рынков.