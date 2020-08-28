Вашингтон, 28 августа 2020, 09:42 — REGNUM Нынешние выборы президента США будут самым важным в истории голосованием, заявил действующий президент страны Дональд Трамп 27 августа во время Национального съезда Республиканской партии.
По его словам, именно благодаря этой вере и были созданы США, было отменено рабство, приняты гражданские права, а также одержана победа над «фашизмом, тиранией и коммунизмом».
Напомним, президент Трамп неоднократно обращал внимание на то, что, в случае победы его основного конкурента на выборах Джо Байдена, страной сможет завладеть Китай. Это, по мнению Трампа, приведет к обрушению фондовых рынков.