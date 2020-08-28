Красноярск, , 09:33 — REGNUM На севере Красноярского края прошли совместные учения Северного флота (СФ), Воздушно-десантных войск (ВДВ), Воздушно-космических сил (ВКС) и частей Западного и Центрального военных округов (ЗВО и ЦВО) по защите крупного промышленного объекта на арктическом побережье России. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота ВМФ РФ.

Межвидовые тактические учения возглавлял командующий СФ вице-адмирал Александр Моисеев. За их ходом наблюдали заместители министра обороны РФ: начальник Главного военно-политического управления ВС России генерал-полковник Андрей Картаполов и генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

Перед группировкой была поставлена задача по обороне важного промышленного объекта на Таймыре с практическим проведением стрельб реактивной и ствольной артиллерией, танков, вертолётов армейской авиации и выполнением боевых упражнений из стрелкового оружия.

В ходе учений по обороне важного промышленного объекта на Таймыре были отработаны вопросы взаимодействия и совместного выполнения задач в арктических условиях подразделениями бригады морской пехоты СФ и приданными подразделениями ВДВ, при активной поддержке авиацией и артиллерией.

По легенде учений, первым проникшие в район объекта диверсионные группы обнаружил расчёт БПЛП «Орлан-10», после чего по скоплению условного противника армейской авиацией и разведывательно-огневым комплексом были нанесены авиационный и артиллерийский удары. В их нанесении участвовали бомбардировщики Су-24 СФ, вертолёты огневой поддержки Ка-52 ЗВО, Ми-8 ЦВО, самоходные гаубицы «Гвоздика» и реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град». Затем в тыл противника были переброшены группы ВДВ.

Довершили разгром подразделения морской пехоты СФ и ВДВ на своей штатной технике, в состав которой входят танки, бронетранспортёры, боевые машины десанта, а также специальная арктическая техника.

Учения, в которых в этом году было задействовано более 700 человек и более 100 единиц военной техники и вооружения, проводились на Таймыре уже в четвёртый раз. По словам командующего СФ вице-адмирала Александра Моисеева, «на различных этапах удалось достичь высокого уровня взаимодействия участников при совместном выполнении поставленных задач, что и было одной из главных целей межвидового учения».

Как сообщало ИА REGNUM, флагман Тихоокеанского флота (ТОФ) гвардейский ракетный крейсер «Варяг» и атомный подводный крейсер (АПК) «Омск» провели в Беринговом море совместную ракетную стрельбу по морской цели.

Читайте также: В Тихоокеанском флоте ответили на сообщения о всплывшей у Аляски подлодке

Читайте ранее в этом сюжете: Крейсера ТОФ поразили ракетами условного противника в Беринговом море