Тбилиси, , 09:35 — REGNUM Скрывающийся на Украине экс-президент Грузии Михаил Саакашвили может вернуться, но тогда сначала ему придется столкнуться с реформированной системой правосудия, а потом он сможет оценить и другие реформы, которые провели в стране в его отсутствии. Это заявление, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», сделал спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе.

Глава законодательного органа прокомментировал опубликованное 27 августа видеообращение бывшего грузинского лидера, в котором тот заявил, что намерен вернуться. Талаквадзе отметил, что после того, как Саакашвили оставил Грузию в 2013 году, было много исправлено.

«Он оставил нарушение прав человека, а сегодня в стране права человека соблюдаются. Он оставил монополизированные СМИ, сегодня же в стране разнообразные и критические СМИ. Он оставил искаженную конституцию, а сегодня у страны конституция европейского типа», — сказал вице-спикер журналистам.

Стоит отметить, что в Грузии в отношении Саакашвили заочно вынесено несколько обвинительных приговоров.

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