Вашингтон, 28 августа 2020, 09:24 — REGNUM США разработают вакцины от коронавирусной инфекции к концу года, об этом заявил президент страны Дональд Трамп 27 августа во время Национального съезда Республиканской партии.
Он подчеркнул, что нынешнее поколение граждан США, как и их славные предки, сможет ответить на этот вызов.
Напомним, удар пандемии по США оказался наиболее тяжелым. Так, в стране, по официальным данным, выявлено более 6 млн случаев заражения, жертвами пандемии стали более 184 тыс. человек.
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