Вашингтон, , 09:24 — REGNUM США разработают вакцины от коронавирусной инфекции к концу года, об этом заявил президент страны Дональд Трамп 27 августа во время Национального съезда Республиканской партии.

«На протяжении нескольких месяцев нашу страну и всю планету терзает новый и невидимый враг», — отметил Трамп, выступая на лужайке перед Белым домом.

Он подчеркнул, что нынешнее поколение граждан США, как и их славные предки, сможет ответить на этот вызов.

«Мы спасаем жизни с помощью новых методов лечения. И мы создадим вакцину до конца нынешнего года, а может быть, и скорее», — заявил глава Белого дома.

Напомним, удар пандемии по США оказался наиболее тяжелым. Так, в стране, по официальным данным, выявлено более 6 млн случаев заражения, жертвами пандемии стали более 184 тыс. человек.

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