Киев, , 09:20 — REGNUM Нападение радикалов на автобус на трассе под Харьковом — это бандитизм, который приведет к «нищете моральной и материальной». Об этом 28 августа сообщил сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

«И всё это происходит при полном попустительстве власти! Да что же мы за страна такая? Государство не в состоянии поставить бандитов в стойло!» — сказал Рабинович в интервью телеканалу «112 Украина».

По его словам, жители Украины не просто будут жить в нищете, «каждый с ужасом будет слушать, как по улице проезжают очередные бандиты».

«Все это должно быть остановлено и немедленно! Если мы хотим жить в банде — мы это получим, а если нет, то мы должны сплотиться», — добавил он.

Депутат также призвал президента Украины Владимира Зеленского немедленно отреагировать на нападение радикалов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Илья Кива сообщил о том, что автобус с активистами его организации «Патриоты — за жизнь» был расстрелян националистами, в том числе из «Национального корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В результате три человека получили ранения, один из них находится в тяжёлом состоянии.

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