Париж, 28 августа 2020, 09:19 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон посетит фармацевтический завод в пятницу утром, 28 августа 2020 года, передает BFM TV.
Глава государства посетит фармацевтический завод Seqens в коммуне Вильнёв-ла-Гаренн, второго в Европе производителя активных ингредиентов, необходимых для производства лекарств.
Президент в сопровождении министра экономики Франции Бруно Ле Мэра откроет производственный цех в одном из старейших заводов. Глава государства хочет подтвердить свою приверженность промышленному суверенитету.
Во второй половине дня Эммануэль Макрон встретится с журналистами.
Как сообщало ИА REGNUM, в столице Франции Париже велосипедистов обяжут надеть защитную маску.
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