Ташкент, , 09:17 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев помиловал 113 заключенных в честь Дня независимости республики, сообщает агентство «УзА» со ссылкой на соответствующий указ главы государства.

Пять человек полностью освобождены от отбывания наказания, 53 — освобождены условно-досрочно, наказания 15 заключенных заменены на более мягкие. Кроме того, для 40 заключенных сократили сроки отбывания наказания.

Напомним, День независимости в Узбекистане отмечается 1 сентября. 31 августа 1991 год Верховный Совет Узбекской ССР принял постановление о провозглашении независимости.