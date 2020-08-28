Москва, , 09:16 — REGNUM Решение Украины в связи с ситуацией в Белоруссии приостановить все контакты с белорусской стороной в Госдуме объяснили испугом.

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«В Киеве явно испугались российского правоохранительного резерва, о котором рассказал Владимир Путин в своем интервью. Правильно, пусть сидят и не высовываются!» — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина в связи с ситуацией в Белоруссии приостановила все контакты с белорусской стороной.