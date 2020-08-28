Челябинск, , 09:13 — REGNUM В Челябинской области более двух тысяч человек будут голосовать на выборах по месту своего нахождения. Об этом сообщает облизбирком.

К 27 августа такие заявления подали уже 2283 человека. В основном они поступили через единый портал государственных услуг. А о голосовании в Москве на цифровых участках заявили 65 граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября челябинцы будут выбирать депутатов регионального Заксобрания. Заявления о голосовании по месту нахождения принимаются до 8 сентября.