Москва, , 09:12 — REGNUM В Госдуме осудили предложение экс-главы Верховного совета Белоруссии Станислава Шушкевича изменить статус русского языка в Белоруссии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, бывший глава Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич заявил, что единственным государственным языком республики должен быть белорусский, соответственно, русский язык следует лишить такого статуса.

«Типун ему на язык! Вот такие преступные пустобрехи пытаются завести мирную Белоруссию в болото межнациональной розни и гибельной русофобии», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

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