Уфа, , 09:18 — REGNUM О факте бюрократии в правительстве Башкирии сообщил первый заместитель премьер-министра республиканского правительства Андрей Назаров на своей странице в социальной сети.

По его словам, он регулярно сталкивается с бюрократией, работая в правительстве региона. Так, 27 августа на заседании республиканского правительства обсуждалась тема проблемы развития придорожного сервиса.

Представитель Госкомторговли сообщил, что в ближайшие четыре года планируется построить 250 объектов, несмотря на то, что ранее было решено увеличить число таких объектов, в два раза. В настоящее время в Башкирии около 1100 объектов придорожного сервиса, и большинству из них необходим ремонт и модернизация. И для того, чтобы к 2024 году каждый житель или гость республики видели, что этот сервис в Башкирии действительно развит и исправно функционирует, ни о каких 250 объектах говорить не приходится. Общее число таких должно быть увеличено до двух тысяч, и это является минимумом.

Андрей Назаров подчеркнул, что этот проект пришлось отправить на доработку. Причем, в следующий раз этим не ограничится.

«Надо исполнять, а не саботировать», — резюмировал чиновник и отметил, что если не будут соблюдаться базовые принципы, то работа сделана не будет, что является недопустимым.

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