Вашингтон, 28 августа 2020, 08:58 — REGNUM «Факелом, который освещает весь мир», назвал Дональд Трамп Соединенные Штаты Америки 27 августа во время Национального съезда Республиканской партии в городе Шарлотт.
По словам главы Белого дома, в случае переизбрания его администрация решит как экономические проблемы, терзающие страну, так и обеспечит ее безопасность от любых угроз и опасностей.
Напомним, после того как в США сложилась тяжелейшая эпидемиологическая ситуация в связи с распространением коронавируса, многие обозреватели стали указывать на то, что американской нации пора распрощаться с идей исключительности.
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