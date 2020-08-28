Вашингтон, , 08:58 — REGNUM «Факелом, который освещает весь мир», назвал Дональд Трамп Соединенные Штаты Америки 27 августа во время Национального съезда Республиканской партии в городе Шарлотт.

По словам главы Белого дома, в случае переизбрания его администрация решит как экономические проблемы, терзающие страну, так и обеспечит ее безопасность от любых угроз и опасностей.

«Мы разожжем новую веру в наши ценности, гордость в нашей истории и новый дух единства, который может быть достигнут только посредством любви к нашей замечательной стране», — подчеркнул Трамп.

«Потому что мы понимаем, что Америка — это не земля, покрытая тьмой, Америка — факел, который освещает весь мир», — добавил он.

Напомним, после того как в США сложилась тяжелейшая эпидемиологическая ситуация в связи с распространением коронавируса, многие обозреватели стали указывать на то, что американской нации пора распрощаться с идей исключительности.

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