Вашингтон, 28 августа 2020, 09:12 — REGNUM Нынешняя республиканская администрация защитит США от любой опасности в случае переизбрания Дональда Трампа президентом на выборах в ноябре. Об этом заявил сам Трамп 27 августа во время Национального съезда Республиканской партии.
Заявив о том, что он гордится прошедшими четырьмя годами на посту главы Белого дома, Трамп пообещал решить терзающие страну экономические проблемы и создать рекордное процветание в стране.
По словам президента-республиканца, в случае его переизбрания США «вновь зажгут огонь» ценностей, гордости за свою историю и национального единства.