Вашингтон, , 09:12 — REGNUM Нынешняя республиканская администрация защитит США от любой опасности в случае переизбрания Дональда Трампа президентом на выборах в ноябре. Об этом заявил сам Трамп 27 августа во время Национального съезда Республиканской партии.

Заявив о том, что он гордится прошедшими четырьмя годами на посту главы Белого дома, Трамп пообещал решить терзающие страну экономические проблемы и создать рекордное процветание в стране.

«Мы защитим Америку от любых угроз и защитим Америку от любых опасностей», — подчеркнул Трамп.

«Мы приведем Америку к новым граням амбиций и научных открытий. Мы, как нация, достигнем новых высот», — пообещал Трамп.

По словам президента-республиканца, в случае его переизбрания США «вновь зажгут огонь» ценностей, гордости за свою историю и национального единства.