Киев, , 09:01 — REGNUM После президентских выборов в Белоруссии президент Украины Владимир Зеленский не общался с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Майдан надвигается: Белоруссия бастует и протестует — все новости»

Следите за развитием событий в трансляции: «Майдан надвигается: Белоруссия бастует и протестует — все новости»

По словам Кулебы, Зеленский и Лукашенко последний раз разговаривали до проведения белорусских выборов.

«Контактов между президентами сейчас нет, и не планируется», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кулеба заявил, что отношения между Киевом и Минском поставлены на паузу и будут возобновлены, когда перестанут наносить Украине «репутационный, моральный и этический» ущерб.

Читайте также: Украина прерывает все контакты с Белоруссией

Читайте развитие сюжета: Кравчук о Лукашенко: «Власть он просто так не отдаст»