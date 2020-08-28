Москва, , 08:40 — REGNUM Российский телеведущий Владимир Соловьёв в своем телеграм-канале пожелал блогеру Алексею Навальному выздоровления, а также заявил о двойных стандартах в реакции общественности на процесс его лечения.

«Во-первых, я желаю ему выздоровления. И надеюсь, что он полностью восстановится. Молодой человек 44 лет. Жена. Дети. Родители. Для них все происходящее с ним — трагедия», — написал Соловьёв.

По словам телеведущего, его удивляет, что во всей суете вокруг случившегося — травли российских врачей, поиска злого умысла, «обсасывания и абсолютно некритичного восприятия каждого слова из Германии» — не прозвучала очень важная информация от личного врача Навального.

Так, неизвестно, какие болезни перенес Навальный в последнее время, а также какие лекарства принимал, когда сдавал кровь на анализ до случившегося и как он питался до госпитализации.

Учитывая всё это, необходимо провести совместный консилиум омских врачей, врачей Московской и Берлинской групп с изучением первоначально взятых материалов для анализа и динамической картины во время лечения, считает телеведущий. Таким образом можно будет избежать политизации процесса лечения, резюмировал Соловьёв.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский журналист и телеведущий Владимир Познер прокомментировал ситуацию с Навальным.

По мнению телеведущего, российской власти совершенно невыгодна госпитализация блогера, поддержка которого в российском обществе крайне невысока.

Иными словами, российские власти совершенно не заинтересованы в устранении Навального, напротив — происшествие с ним ставит российскую власть под удар. Именно поэтому Познер считает, что российская власть заинтересована в том, чтобы выяснить, что именно случилось.

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