Вашингтон, , 09:11 — REGNUM США во время второго срока правления Дональда Трампа снова смогут создать величайшую в мире экономику, полностью решить проблему трудоустройства, добьются значительного роста процветания. С такой перспективой выступил сам Трамп 27 августа во время Национального съезда Республиканской партии.

«Во время нового президентского срока мы снова построим самую великую в истории экономику, быстро полностью решив проблему безработицы, добившись роста заработных плат и рекордного процветания», — подчеркнул глава Белого дома.

Напомним, в США сложилась острая ситуация с пандемией коронавируса, которая сказалась и на экономике. Так, Министерство торговли США указало недавно на рекордные темпы падения ВВП страны. Такой удар по этому показателю связывают с приостановкой работы предприятий, закрытием магазинов, гостиниц и ресторанов, что привело к снижению потребительских расходов.