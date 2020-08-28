Вашингтон, 28 августа 2020, 09:11 — REGNUM США во время второго срока правления Дональда Трампа снова смогут создать величайшую в мире экономику, полностью решить проблему трудоустройства, добьются значительного роста процветания. С такой перспективой выступил сам Трамп 27 августа во время Национального съезда Республиканской партии.
Напомним, в США сложилась острая ситуация с пандемией коронавируса, которая сказалась и на экономике. Так, Министерство торговли США указало недавно на рекордные темпы падения ВВП страны. Такой удар по этому показателю связывают с приостановкой работы предприятий, закрытием магазинов, гостиниц и ресторанов, что привело к снижению потребительских расходов.