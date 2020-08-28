Киев, , 08:52 — REGNUM Государство не должно допустить возвращение «лихих 90-х». Об этом написал в своём Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский, комментируя нападение радикалов на автобус с активистами организации «Патриоты за жизнь».

«Мы не должны допустить возвращения к «лихим 90-м» с дерзкими разборками на улицах. Поэтому громкие слова должны, наконец, превращаться в результат, а виновные — получать реальное наказание», — заявил Зеленский.

По его словам, расследование громких дел должно идти как можно быстрее, а суды должны выносить соответствующие решения.

«Ни принадлежность к определённым политическим силам, ни приверженность разным идеологиям, вероисповеданиям, взглядам и т. п, если это не запрещено законодательством, не должны быть оправданием преступлений», — добавил Зеленский.

Президент Украины поблагодарил полицейских за быстрое задержание подозреваемых в стрельбе по автобусу в Харьковской области.

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Напомним, ранее депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что на автобус напали боевики неонацистских организаций «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Они обстреляли транспортное средство из автоматического оружия. В результате три человека получили ранения, один из них находится в тяжёлом состоянии.

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