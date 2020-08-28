Киев, 28 августа 2020, 08:52 — REGNUM Государство не должно допустить возвращение «лихих 90-х». Об этом написал в своём Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский, комментируя нападение радикалов на автобус с активистами организации «Патриоты за жизнь».
По его словам, расследование громких дел должно идти как можно быстрее, а суды должны выносить соответствующие решения.
Президент Украины поблагодарил полицейских за быстрое задержание подозреваемых в стрельбе по автобусу в Харьковской области.
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Напомним, ранее депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что на автобус напали боевики неонацистских организаций «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Они обстреляли транспортное средство из автоматического оружия. В результате три человека получили ранения, один из них находится в тяжёлом состоянии.
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