Вашингтон, , 09:11 — REGNUM Действующий президент США Дональд Трамп «решительным образом» принял номинацию Республиканской партии в качестве кандидата на пост президента страны, соответствующее заявление Трамп сделал 27 августа в ходе Национального съезда Республиканской партии.

Поблагодарив свою супругу Меланию за ее службу американской нации, а также своего вице-президента Майкла Пенса, Трамп подчеркнул, что с радостью станет выдвиженцем республиканцев на этих выборах.

«Мои дорогие соотечественники, американцы, с сердцем, полным благодарности, и беспредельным оптимизмом я решительным образом принимают номинацию на пост президента США», — заявил Трамп.

Напомним, Национальный съезд Республиканской партии проходит в городе Шарлотт, штат Северная Каролина.