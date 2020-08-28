Вашингтон, , 08:25 — REGNUM В США обвиненный в шпионаже отставной служащий специального подразделения сухопутных сил Питер Деббинс признавался в сотрудничестве с российской разведкой еще год назад, однако всё это время оставался на свободе. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на заявления прокуроров.

Так, по заявлению прокурора, Деббинс признался в сотрудничестве с ГРУ. Следствие предполагает, что обвиняемый вступил в сговор с российской разведкой в период с 1996 по 2011 год.

В течение этого времени, считает прокурор, Деббинс периодически ездил в Россию и встречался там с представителями российских спецслужб. При этом, считает следствие, он еще в июле прошлого года заявлял о своих связях с Россией, однако тогда власти США не арестовали его.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в минюсте США заявили, что 45-летний Деббинс «в 2008 году, оставив действительную военную службу, раскрыл агентам российской разведки секретную информацию о своей прежней деятельности во время службы в спецназе».

Кроме того, считает следствие, Деббинс даже подписал заявление, которое подтверждает его желание служить России, одновременно предоставляя секретную информацию о своём подразделении и сослуживцах.

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