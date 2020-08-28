Вашингтон, , 08:21 — REGNUM Президент США Дональд Трамп поблагодарил первую леди США Меланию за ее службу нации и ее детям. Об этом глава Белого дома заявил 27 августа в ходе Национального съезда Республиканской партии.

«Мы одна страна-семья, и мы всегда будем защищать любовь и заботу друг о друге», — подчеркнул американский лидер.

По словам Трампа, на съезде собрались люди, которые наполнили его жизнь радостью и помогли ему совершать его «путешествие» — прийти к власти в США.

«За невероятную службу нашей нации и ее детям я хочу поблагодарить нашу чудесную первую леди», — добавил он.

Трамп также поблагодарил свою дочь Иванку за ее вступительную речь, а также всех его детей. Глава Белого дома также заявил о том, что его скончавшийся недавно брат Роберт гордился бы достигнутыми успехами.