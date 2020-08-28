Тбилиси, , 08:26 — REGNUM Обсуждения кандидата на пост премьер-министра Грузии в партии «Единое национальное движение» (ЕНД) ещё не было, но им вполне может стать бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Об этом, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», заявил журналистам председатель парламентской фракции ЕНД Роман Гоциридзе.

Он сообщил, что в партии ещё не принято решение о том, будет ли перед предстоящими парламентскими выборами создано «теневое правительство». Если его создадут, то нужно будет и называть главу правительства.

«Что касается конкретно вопроса в связи с Михаилом Саакашвили, ничего в этом смысле не исключается, однако назвать Саакашвили было бы логичным», — сказал Гоциридзе.

Напомним, в Грузии выборы в парламент должны пройти 31 октября. Победившая на них партия, если наберет более 40%, сможет назначать министров и премьер-министра.

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