Киев, , 08:28 — REGNUM Украина «поставила на паузу» все официальные контакты с Белоруссией во избежание репутационных потерь. Об этом заявил 27 августа глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «1+1».

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Он отметил, что общение президентов Украины и Белоруссии Владимира Зеленского и Александра Лукашенко последний раз происходило перед белорусскими выборами, после выборов контактов не было и в планах Киева их нет.

«У нас сейчас, по сути, все процессы, все контакты с белорусской стороной поставлены на паузу. Я могу официально об этом вам сообщить», — сказал Кулеба.

Киев возобновит контакты с Минском при уверенности в том, что они «не будут нести репутационных, моральных, этических потерь для Украины», пояснил министр.

МИД Украины в настоящее время обеспокоен тем, чтобы из-за ситуации в Белоруссии не рос уровень угроз для самой Украины и её граждан на белорусской территории, чтобы не было негативных влияний на экономику.

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