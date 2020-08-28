Париж, , 08:06 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон запретил охоту на дроздов на клей, сообщает Le Figaro.

Такое решение глава государства принял после встречи с главой национальной федерации охотников Вилли Шраеном в присутствии министра экологического перехода Барбары Помпили.

Европейский союз также, ожидается, примет решение по этому спорному методу охоты.

Европейская комиссия еще раз обратилась к Франции с просьбой положить конец «незаконной охоте и пересмотреть методы отлова птиц», подчеркнув, в частности, охоту на дроздов и жаворонков.

Решив установить нулевую квоту на охоту на дроздов в этом сезоне против 42 000 в прошлом сезоне, Эммануэль Макрон отвечает как на требования экологов, так и на требования Европейской комиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что за нарушение правил ношения защитной маски полиция составляет около 700 протоколов в день.

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