Москва, , 08:05 — REGNUM Всплывшая вблизи Аляски подводная лодка является атомным подводным крейсером «Омск», который участвует в учениях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Тихоокеанском флоте РФ.

Отвечая на просьбу прокомментировать сообщения западных средств массовой информации о всплывшей подводной лодке, источник сообщил, что никакой нештатной ситуации нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Северном командовании вооруженных сил Соединенных Штатов заявили о российской подлодке, всплывшей в международных водах вблизи Аляски. В командовании добавили, что подлодка отслеживается американскими военными.

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