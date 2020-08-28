Москва, , 07:39 — REGNUM В России возможно образование дефицита жизненно необходимого лекарственного препарата фуросемид, в связи с чем Минпромторг РФ прорабатывает вопрос о повышении его доступности. Об этом 28 августа сообщили в пресс-службе ведомства.

«Поскольку данный лекарственный препарат включен в перечень ЖНВЛП, и цена на него регулируются государством, в настоящее время его производство становится нерентабельным», — объяснили сложившуюся ситуации в Минпромторге.

В сентябре, по данным ведомства, один из российских производителей, выпустит порядка 250 тыс. упаковок фуросемида. Совместно с Минздравом РФ и Федеральной антимонопольной службой Минпромторг намерен проследить за тем, чтобы лекарство вновь не пропало с рынка.

Напомним, фуросемид — мочегонный препарат, который используется для лечения острой сердечной недостаточности, отека лёгких и некоторых других жизнеугрожающих состояний. Накануне Независимое медицинское сообщество обратилось в правительство РФ с просьбой срочно организовать его производство или закупить его за рубежом для предотвращения дефицита в аптеках.

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