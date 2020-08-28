Абакан, 28 августа 2020, 07:35 — REGNUM Пост министра финансов Хакасии займёт Юрий Килижеков. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.
Килижеков — уроженец Хакасии. Он работал в правительстве Тувы, возглавлял местный минфин.
Напомним, в настоящее время министром финансов Хакасии является Ирина Войнова. Она совмещает этот пост с должностью заместителя главы республики.
«Ирина Войнова курирует несколько направлений, поэтому сейчас работает просто на разрыв», — подчеркнул глава Хакасии Валентин Коновалов.
Как сообщало ИА REGNUM, Ирина Войнова была утверждена в должности заместителя главы Хакасии в октябре 2019 года.
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