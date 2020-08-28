Вашингтон, 28 августа 2020, 07:26 — REGNUM США опередят все страны, отправив на Луну женщину-астронавта, заявил американский президент США Дональд Трамп в ходе выступления на съезде республиканцев, передает телеканал Fox News.
Кроме того, по его словам, Соединенные Штаты станут первым государством, которое поднимет свой флаг на Марсе.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что женщина-астронавт может ступить на поверхность Луны к 2024 году в рамках исследовательской программы «Артемида».
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