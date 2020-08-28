Брюссель, , 07:18 — REGNUM Возможность закупки российской вакциной от COVID-19 попросил выяснить у Европейской комиссии депутат Европарламента Николас Гонсалес Касарес, передаёт 28 августа RT со ссылкой на текст его запроса.

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«Как комиссия относится к вакцине, недавно одобренной в России? Рассматривает ли комиссия возможность приобретения этой вакцины?» — говорится в документе.

Касарес выразил обеспокоенность тем, новый всплеск распространения коронавируса в европейских странах может совпасть по времени с сезонной вспышкой гриппа. С учётом того, что в России уже есть готовое решение, евродепутат попросил уточнить, прилагает ли Еврокомиссия усилия, чтобы обеспечить достаточное количество вакцины от гриппа к сезону 2020—2021 годов.

Напомним, что Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину против коронавируса SARS-CoV-2. Вакцина показала свою эффективность и безопасность. Разработали ее в НИИ имени Гамалеи.

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