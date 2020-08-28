Вашингтон, , 07:07 — REGNUM Глава Белого дома Дональд Трамп якобы сделал для чернокожих в США больше, чем любой другой глава государства, начиная с 16-го президента страны Авраама Линкольна. Об этом американский лидер заявил в ходе своей программной речи на съезде Республиканской партии.

При этом Трамп также подчеркнул свои достижения по отношению к его сопернику на президентских выборах, кандидату от демократов Джо Байдену

«Я сделал для афроамериканского сообщества больше, чем Джо Байден за 47 лет», — сказал глава государства.

Президент добавил, что в случае переизбрания ситуация в стране «станет еще лучше».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа Дональд Трамп официально согласился стать кандидатом на выборах президента США от Республиканской партии.

Авраам Линкольн возглавлял США с 1861 по 1865 год. В 1862 году он подписал «Прокламацию об освобождении рабов», которая сделала негров США свободными гражданами.

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