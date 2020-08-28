Абакан, , 07:00 — REGNUM Первый заместитель главы Хакасии, руководитель аппарата правительства региона Николай Миронов с сентября покидает свой пост. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

Уточняется, что пока Миронов находится в отпуске за свой счёт. По словам главы Хакасии Валентина Коновалова, решение Миронова покинуть пост «связано с семейными обстоятельствами, в силу которых ему приходится находиться в другом регионе».

Справка: Николай Миронов родился 2 декабря 1978 в Ленинграде. В 2000 году окончил Санкт-Петербургский госуниверситет («историк»). В 2005 году окончил Санкт-Петербургский юридический институт Генеральной прокуратуры РФ («юрист»). Руководителем администрации главы Хакасии был назначен в августе 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года Миронов стал первым заместителем главы Хакасии.

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