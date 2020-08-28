Вашингтон, , 06:37 — REGNUM Президент США Дональд Трамп дал официальное согласие баллотироваться в президенты Соединённых Штатов от Республиканской партии на второй срок. Об этом он заявил вечером 27 августа в ходе выступления в Белом доме в рамках общенационального партийного съезда.

Напомним, Республиканская партия США официально выдвинула действующего главу Белого дома Дональда Трампа в качестве своего кандидата на предстоящих президентских выборах. Соответствующее решение было принято 24 августа по итогам голосования на общенациональном съезде партии в Северной Каролине.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-президент США Майк Пенс 26 августа дал официальное согласие на участие в ноябрьских выборах в качестве кандидата на пост вице-президента США от Республиканской партии.

Читайте также: Пенс официально согласился баллотироваться в вице-президенты США

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп официально стал кандидатом в президенты США от Республиканской партии

Читайте развитие сюжета: Трамп сравнил себя с 16-м президентом США