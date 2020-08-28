Москва, 28 августа 2020, 05:11 — REGNUM Зоной своего влияния намерены сделать Белоруссию польские власти, что является стратегической задачей для Варшавы. Об этом на своей странице в Twitter написал глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков.
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По словам сенатора, Польша уже выделила деньги на эти цели и начала усиленно продвигать свое влияние в соседней республике. При этом Пушков полагает, что протест МИД Белоруссии в адрес польской стороны не будет услышан.
Как сообщило ИА REGNUM, в начале августа Алексей Пушков выразил мнение о том, что Польша хочет втянуть Белоруссию в создание «Люблинского треугольника», нацеленного против России.
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