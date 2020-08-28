Нью-Йорк, США, , 05:20 — REGNUM За американский сегмент TikTok владеющая социальной сетью китайская компания ByteDance требует с американских покупателей около $30 млрд. Об этом со ссылкой на источники 27 августа сообщает газета The Wall Street Journal.

Потенциальные покупатели части TikTok пока считают запрашиваемую за неё цену чрезмерно высокой.

Отмечается, что ByteDance рассчитывает на следующей неделе выбрать основного претендента и провести с ним все необходимые переговоры, которые завершить заключением сделки.

Напомним, основными претендентами на приобретение американского сегмента TikTok считаются американские компании Oracle и Microsoft.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа директор Google Сундар Пичаи заявил, что приобретение американского сегмента социальной сети TikTok не входит в планы компании.

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