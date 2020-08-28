, 04:43 — REGNUM Ситуация с распространением коронавирусной инфекции нового типа в Ливии выходит из-под контроля, а масштабы заражения жителей страны увеличиваются, заявила исполняющая обязанности главы Миссии ООН по Ливии Стефани Уильямс, сообщает агентство Maghreb Arabe Press.

По ее словам, наиболее тяжелая ситуация с коронавирусом наблюдается на юге страны. Кроме того, Уильямс отметила и нарастание экономического кризиса в Ливии, в также опасность новых вооруженных конфликтов.

Как сообщило ИА REGNUM, на протяжении нескольких дней в ливийской столице Триполи проходят массовые акции протеста за отставку Правительства национального согласия (ПНС) и его главу, премьер-министра Фаиза Сараджа.