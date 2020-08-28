Вашингтон, , 05:21 — REGNUM Специалистам социальной сети TikTok, принадлежащей китайской компании ByteDance, дано задание подготовить план экстренных мероприятий на случай блокировки правительством США американского сегмента TikTok. Об этом со ссылкой на источники 27 августа сообщает агентство Reuters.

Технические специалисты должны обеспечить продолжение работы американского сегмента социальной сети даже в случае возникновения таких форс-мажорных обстоятельств, как решение США или Китая блокировать продажу её американского сегмента и вероятную последующую её блокировку в США.

Отмечается, что ByteDance предполагает в этом случае выплатить американским сотрудникам TikTok компенсации и уже прекратила приём новых работников на большинство вакансий в США.

Как сообщало ИА REGNUM, TikTok, принадлежащий пекинской компании ByteDance сервис для создания и просмотра коротких видео, подаст в суд на администрацию президента США Дональда Трампа в связи с введённым ею запретом.

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