Вашингтон, , 05:20 — REGNUM Российская подводная лодка, всплывшая в международных водах вблизи Аляски, «внимательно» отслеживается Объединённым командованием аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) и Северным командованием Вооружённых сил (ВС) США. Об этом Северное командование ВС США, отвечающее за Арктику, 27 августа сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

«NORAD и Северное командование внимательно следят за российской подводной лодкой, всплывшей сегодня у Аляски», — говорится в сообщении.

Также в заявлении военных отмечается, что «российская морская деятельность происходит в международных водах, далеко за пределами территориальных вод США». А в адрес командования не поступало «запросов о помощи от ВМФ России или других кораблей».

Как сообщало ИА REGNUM, российские противолодочные самолёты Ил-38 были «перехвачены» в районе Аляски американскими ВВС.

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