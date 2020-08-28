Ла-Пас, , 03:16 — REGNUM Решение о предъявлении бывшему президенту Боливии Эво Моралесу обвинений в растлении малолетних может вынести прокуратура департамента Кочабамба, заявил глава боливийской генпрокуратуры Эдвин Киспе в эфире телеканала ATB.

По его словам, на рассмотрение соответствующей жалобы у следственных органов есть 20 дней.

Как сообщило ИА REGNUM, 24 августа временные власти Боливии подали в прокуратуру заявление о том, что Эво Моралес якобы состоял в интимных отношениях с несовершеннолетней девушкой по имени Ноеми.

Читайте ранее в этом сюжете: В Боливии выразили протест из-за связей властей Аргентины с Эво Моралесом